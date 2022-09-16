Противник вводит режим усиленной безопасности на Южнобугском направлении.

Российские оккупанты запретили жителям некоторых населенных пунктов в Херсонской области приближаться к переправам.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00, опубликованной в социальной сети Facebook.

Отмечается, что противник вводит режим усиленной безопасности на Южнобугском направлении. В частности, местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам.

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По данным Генерального штаба, в результате успешных действий подразделений Сил обороны враг ежедневно несет значительные потери личного состава и военной техники, что значительно влияет на психологическое состояние оккупантов.

"Военнослужащие подразделений тактического звена противника, действующие в Херсонской области, понимают бесперспективность наступления, поэтому жалуются, что для них есть только два пути возвращения домой: или из-за ранения, или гибели", - информируют в Генштабе.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские захватчики ударили по дамбе в Кривом Роге, чтобы сорвать наступление Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.

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