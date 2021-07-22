Российским куратором сети был кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король.

Сотрудники СБУ разоблачили и пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, которая действовала на территории Херсонской области. Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБ.

Как сообщается на сайте СБУ, организатор сети уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Россию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Исполняя задание российских заказчиков он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, в которую привлек широкий круг должностных лиц. Среди них:

сотрудник СБУ в Херсонской области;

работник местной прокуратуры;

сотрудник полиции;

чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

экс-чиновник ОГА

Сотрудники СБУ установили и московского куратора этой сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".

Правоохранители задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации. Россиян интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, воинских подразделениях и органах местного самоуправления.

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

В ходе обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи, российская символика, а также много денег в иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли).

Сейчас резидент ФСБ РФ и его агент, сотрудник СБУ, задержаны в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении других членов сети продолжаются неотложные следственные действия.

Читайте такжеСБУ нашла еще один тайник оружия боевиков, заложенный для боев в 2014-м (фото)

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров