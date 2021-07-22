Сотрудники СБУ разоблачили и пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, которая действовала на территории Херсонской области. Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБ.
Как сообщается на сайте СБУ, организатор сети уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Россию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.
Исполняя задание российских заказчиков он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, в которую привлек широкий круг должностных лиц. Среди них:
- сотрудник СБУ в Херсонской области;
- работник местной прокуратуры;
- сотрудник полиции;
- чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- экс-чиновник ОГА
Сотрудники СБУ установили и московского куратора этой сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".
Правоохранители задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации. Россиян интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, воинских подразделениях и органах местного самоуправления.
За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.
В ходе обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи, российская символика, а также много денег в иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли).
Сейчас резидент ФСБ РФ и его агент, сотрудник СБУ, задержаны в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении других членов сети продолжаются неотложные следственные действия.
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