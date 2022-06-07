Их держат в подвальных помещениях на территории Геническа, Новоалексеевки, в здании Херсонской администрации.

На Херсонщине оккупанты держат в заложниках более сотни активистов, журналистов и других представителей СМИ.

Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева в эфире информационного телемарафона.

"Мы в основном пытаемся мониторить Херсонскую область, так как она находится на административной границе с Крымом, в силу того, что наш мандат распространяется все же на Крым и Севастополь. Но Херсонщину мы мониторим. По нашей информации, более сотни лиц, находящихся (в заложниках - УНИАН) в подвальных помещениях на территории Геническа и Новоалексеевки, в различных санаторных заведениях, в самой Херсонской администрации и в колонии. Это достаточно большое количество людей", - отметила Ташева.

Постоянный представитель президента в Крыму заметила, что оккупанты не только держат в подвалах заложников в Херсонской области, но и принудительно вывозят их на оккупированные территории.

"Очень важно сказать, что оккупанты вывозят с территории Херсонской области наших граждан, активистов, журналистов на территорию Крыма, в частности, в Симферополь и Севастополь. Затем они применяют к ним пытки и бесчеловечное обращение", - подчеркнула Ташева.

Раньше жительница Херсона рассказала, что сейчас происходит в оккупированном городе.

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