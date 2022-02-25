Сложная ситуация на фронте сохраняется по нескольким направлениям.

На Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны идут достаточно тяжелые бои между Вооруженными силами Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, там идут "достаточно тяжелые бои" между Вооруженными силами Украины и России.

Он сказал, что сегодня днем мы получили сообщение о гибели более 1000 военнослужащих страны-агрессора.

"Это большое уже число. И если будут такими темпами идти боевые действия по всей стране, то потери со стороны РФ будут только увеличиваться", - сказал он.

При этом Подоляк добавил, что такая информация является очень важной для психологического состояния наших ребят, которые сегодня воюют за свое государство.