УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Харькове на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа российским захватчикам. Город Харьков и область постоянно обстреливаются оккупантами, гибнут мирные жители.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию из Харькова и области в среду, 20 апреля:

06:00 Ночь в городе прошла относительно спокойно. Вечером харьковские Телеграм-каналы публиковали видео очередного обстрела, однако после полуночи новых данных о вражеских ударах не поступало.

Информации о ночных воздушных тревогах также не было.

03:00 Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал информацию о том, что оккупанты применили химическое вещество на Изюмском направлении (Харьковская область). По его данным, у 12 солдат наблюдались проблемы с дыханием и покраснение глаз.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину и начали полномасштабное вторжение.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Харькову.

В СНБО сообщили, что 18 апреля оккупанты почти по всей линии фронта Харьковской Донецкой и Луганской областей пытались прорвать украинскую оборону.

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