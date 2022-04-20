Тяжелые ранения получило высшее командование одной из дивизии русских захватчиков.

Украинские силы обороны нанесли тяжелые потери командному составу 2 мотострелковой дивизии оккупантов во время боев в Харьковской области.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"Продолжает поступать информация о потерях среди командного состава 2-й мотострелковой дивизии (в/ч 23626, Калининец, Московская область) во время проведения "специальной военной операции" в Харьковской области", - пишет Цимбалюк.

По данным журналиста:

заместитель командира 2 мсд подполковник Смирнов Андрей – тяжело ранен;

командир 1 мотострелкового полка (в / ч 31135, Калининец) 2 мсд, подполковник Межуев Денис - погиб;

командир 15 мотострелкового полка (в/ч 31134, Калининец) 2 мсд, полковник Харитонов – тяжело ранен.

Напомним, что десятки российских военных самовольно покинули тренировочные лагеря не желая воевать против Украины.

Кроме того, ранее Цимбалюк сообщал, что российский подполковник С. Ахмедов прибыл во Владивосток для разговора с матерями и женами военных 155 отдельной бригады морской пехоты. Ахмедову пришлось признать катастрофические потери РФ на войне в Украине.

Также журналист сообщил, что командование 144 мотострелковой дивизии (в / ч 23060, Смоленск) втайне вывозит свои семьи из Брянской области вглубь Российской Федерации.

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