Поэтому украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На Харьковщине оккупанты угрожают изъять из семей детей, которых родители не приведут в учебные заведения.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, правоохранителями начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"29 августа в ходе проведения эвакуационных мероприятий установлено, что "власти" оккупированных территорий Харьковской области заставляют местных жителей приводить детей в учебные заведения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что псевдовласть предупредила семьи, в которых есть дети, что если они не начнут обучение в сентябре текущего года, их детей будут принудительно отбирать из семьи.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты также угрожают украинским родителям отправить детей в интернаты если они не будут посещать захваченные оккупантами школы в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

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