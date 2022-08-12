Также проблемы со здоровьем испытывали члены их семей.

Во временно оккупированной Боровской общине Харьковской области семьи местных коллаборантов отравились продуктами из гуманитарной помощи от России.

Об этом сообщается на странице Боровского поселкового совета в социальной сети Facebook.

"Лишив боровчан возможности работать, получать зарплаты и пенсии, оккупанты периодически выдают себя за благодетелей и раздают еду населению в качестве гуманитарной помощи. Известны неоднократные случаи, когда люди получали расстройства пищеварения и травились продуктами из российской гуманитарки", - говорится в сообщении.

Пищевые отравления также были у членов семей активных коллаборантов, в частности, из села Пески-Радьковские. В сельсовете предполагают, что они "потребляли эти продукты больше других".

Ранее сообщалось, что херсонского гауляйтера Владимира Сальдо госпитализировали в больницу. Потом ему стало хуже, коллаборанта подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому

Местные врачи якобы подозревали, что Сальдо могли отравить. Позже российский Telegram-канал сообщил, что в отравлении подозревают повара и горничную.

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