Во временно оккупированной Боровской общине Харьковской области семьи местных коллаборантов отравились продуктами из гуманитарной помощи от России.
Об этом сообщается на странице Боровского поселкового совета в социальной сети Facebook.
"Лишив боровчан возможности работать, получать зарплаты и пенсии, оккупанты периодически выдают себя за благодетелей и раздают еду населению в качестве гуманитарной помощи. Известны неоднократные случаи, когда люди получали расстройства пищеварения и травились продуктами из российской гуманитарки", - говорится в сообщении.
Пищевые отравления также были у членов семей активных коллаборантов, в частности, из села Пески-Радьковские. В сельсовете предполагают, что они "потребляли эти продукты больше других".
Ранее сообщалось, что херсонского гауляйтера Владимира Сальдо госпитализировали в больницу. Потом ему стало хуже, коллаборанта подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому
Местные врачи якобы подозревали, что Сальдо могли отравить. Позже российский Telegram-канал сообщил, что в отравлении подозревают повара и горничную.