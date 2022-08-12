На Харьковщине есть случаи отравления российской гуманитаркой / фото ua.depositphotos.com

Во временно оккупированной Боровской общине Харьковской области семьи местных коллаборантов отравились продуктами из гуманитарной помощи от России.

Об этом сообщается на странице Боровского поселкового совета в социальной сети Facebook.

"Лишив боровчан возможности работать, получать зарплаты и пенсии, оккупанты периодически выдают себя за благодетелей и раздают еду населению в качестве гуманитарной помощи. Известны неоднократные случаи, когда люди получали расстройства пищеварения и травились продуктами из российской гуманитарки", - говорится в сообщении.

Пищевые отравления также были у членов семей активных коллаборантов, в частности, из села Пески-Радьковские. В сельсовете предполагают, что они "потребляли эти продукты больше других".

Ранее сообщалось, что херсонского гауляйтера Владимира Сальдо госпитализировали в больницу. Потом ему стало хуже, коллаборанта подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому

Местные врачи якобы подозревали, что Сальдо могли отравить. Позже российский Telegram-канал сообщил, что в отравлении подозревают повара и горничную.

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