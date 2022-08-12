"Начальник" местного МРЭО выжил, его госпитализировали.

На Луганщине в оккупированном Старобельске взорвали авто с местным коллаборантом - "начальником" МРЭО.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В оккупированном Старобельске "добрые люди" взорвали машину с местным коллаборантом - "начальником МРЭО", - рассказал Гайдай.

По его данным, коллаборант выжил, его госпитализировали в больницу.

Как сообщал УНИАН раньше, в Мариуполе назревают бунты: русские недовольны местными коллаборантами. "Коллаборанты делят деньги россиян, которые поступают в город. В частности, на гуманитарную помощь. Как результат-назревают бунты", - рассказал мэр города Вадим Бойченко. Он отметил, что уже видно, что есть внутренние конфликты, а в городе даже звучали выстрелы.

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