На флаге разместили текст: "Помни, русский военный корабль", остров Змеиный - это Украина!".

На флаге Украины, установленном на острове Змеиный, есть послание русскому кораблю.

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Он также разместил фото, на котором начальник ОВА Максим Марченко и сотрудники пресс-службы администрации наносят на желто-голубое полотнище соответствующую надпись.

"Государственный флаг Украины, установленный на о. Змеином (поселок Белое Измаильского района Одесской области). На флаге текст: "Помни, русский военный корабль", остров Змеиный - это Украина!". И подпись начальника Одесской ОВА Максима Марченко", - написал Братчук.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в ОК "Пивдень" проинформировали, что на освобожден от российской оккупации остров Змеиный доставлено украинский флаг.

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