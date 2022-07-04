Остров возвращен под юрисдикцию Украины.

Остров Змеиный официально вернули под юрисдикцию Украины.

Об этом заявила начальница прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море.

30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен ею 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

В течение всего периода оккупации указанной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе и в конце концов были вынуждены бежать, не выдержав ударов ВСУ.

По данным Forbes, россияне потеряли на Змеином и в окружающих водах техники на $915 миллионов. Самой большой потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота-ракетный крейсер "Москва" стоимостью $750 млн. Он участвовал в оккупации змеиного, стал героем почтовой марки, а 13 апреля был поражен и затонул через день.

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