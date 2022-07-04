Остров Змеиный официально вернули под юрисдикцию Украины.
Об этом заявила начальница прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины", - заявила она.
Как сообщал УНИАН, в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море.
30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен ею 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.
В течение всего периода оккупации указанной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе и в конце концов были вынуждены бежать, не выдержав ударов ВСУ.
По данным Forbes, россияне потеряли на Змеином и в окружающих водах техники на $915 миллионов. Самой большой потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота-ракетный крейсер "Москва" стоимостью $750 млн. Он участвовал в оккупации змеиного, стал героем почтовой марки, а 13 апреля был поражен и затонул через день.