За прошедшие сутки оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, боевых потерь среди военнослужащих ВСУ не было.

В районе проведения операции Объединенных сил сегодня ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.

Так, по состоянию на 7:00 зафиксировано два нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Недалеко от населенного пункта Новгородское они открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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«В результате вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное», - сообщили в штабе.

Также в сводке отмечается, что за прошедшие сутки, 30 апреля, в районе проведения ООС оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, неподалеку от Красногоровки они открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Пески дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - из автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки не было.

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Автор: Светлана Закелова