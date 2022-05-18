Отбито 16 атак врага, уничтожено более 35 единиц его техники, сбит истребитель-бомбардировщик Су-34.

На Донбассе в результате обстрелов оккупантами погибли по меньшей мере 15 мирных жителей (среди них две семьи с несовершеннолетними детьми) и 7 получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает группировка Объединенных сил.

В сообщении сказано, что на Донецком и Луганском направлениях враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах.

"Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 68 гражданских объектов, из них: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, Дом культуры, котельную, электрическую подстанцию и тому подобное. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей (среди них две семьи с несовершеннолетними детьми), 7 получили ранения", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 16 атак врага, а еще на двух локациях продолжаются бои.

В сообщении сказано, что за сутки уходящего года военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальные бронированные автомобили, 6 единиц автомобильной техники.

Также отмечается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Напомним, на Славянском направлении российские войска наступают на Довгеньке.

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