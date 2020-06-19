На Донбассе уничтожили вражеский военный грузовик и склад боеприпасов

В результате обстрелов погиб один украинский военный.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", неподалеку Авдеевки враг в обеденное время и неоднократно в вечернее время применил против наших воинов минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в темное время суток возле этого населенного пункта агрессор задействовал снайперское оружие.

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По украинским защитникам, которые выполняют задачи в пригороде Марьинки, захватчики четыре раза вели огонь из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", вблизи Крымского противник утром выпустил 7 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники три раза открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб и еще одного воина ранили.

Для осуществления мер по отпору и сдерживания вооруженной агрессии наши воины ловко задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» российские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к Шумам.

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