Дом, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли.

Сегодня утром в результате действий оккупантов погибли две девочки в Очеретинской общине на Донетчине.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на странице в Facebook.

"Жизнь двух детей из Очеретинской громады забрали российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли", - отметил он.

Председатель ОВА в очередной раз призвал земляков эвакуироваться из прифронтовой зоны.

"Берегите жизнь – свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является наивысшей ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить", - подчеркнул Кириленко.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы отбили 12 атак в зоне ООС на Донбассе.

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