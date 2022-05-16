Военнослужащие группировки Объединенных сил также уничтожили один зенитный ракетный комплекс "Тор".

За сутки в Донецкой и Луганской областях украинские военные сбили один вражеский самолет и три беспилотника оккупантов.

Об этом говорится в сводке группировки Объединенных сил по состоянию на 21:00.

Отмечается, что защитники отбили сегодня 11 атак врага, еще на трех локациях продолжаются бои.

В то же время, за сутки уходящего года военнослужащие уничтожили один вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор", пять танков, шесть артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет (Су-25) и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о больших потерях оккупантов.

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