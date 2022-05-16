Известно, что ракета была выпущена истребителем РФ.

Украинские зенитчики сбили вражескую ракету, выпущенную по Одессе.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"16 мая, в полдень, военнослужащими воздушного командования "Пивдень" выявлена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении Одессы", - сказано в сообщении.

Население просят соблюдать нормы безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

Ракетный удар по Одесской области 16 мая: что известно

Утром 16 мая Россия совершила ракетный удар по Одесской области.

Пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок. Также в результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры.

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