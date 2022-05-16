Украинские зенитчики сбили вражескую ракету, выпущенную по Одессе.
Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".
"16 мая, в полдень, военнослужащими воздушного командования "Пивдень" выявлена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении Одессы", - сказано в сообщении.
Население просят соблюдать нормы безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.
Ракетный удар по Одесской области 16 мая: что известно
Утром 16 мая Россия совершила ракетный удар по Одесской области.
Пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок. Также в результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры.