Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погибли двое военных, еще один получил ранения и находится в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

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Как сообщается, боевики открывали огонь вблизи населенных пунктов Луганское, Новгородское, Южное, Новотошковское, Зайцево. Также возле населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселка Шумы - стрелковое оружие. В районе Талаковки по украинским позициям было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17.

Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков российские оккупанты трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Южное оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось", - говорится в сообщении.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Военного эвакуировали в лечебное учреждение, он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщается, наши защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Ситуация на фронте 7 мая

По состоянию на 7 часов утра сегодня зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Южное оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

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Автор: Екатерина Лиманская