Состояние здоровья нашего бойца - средней тяжести.

На Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

С начала текущих суток зафиксировано два обстрела.

Так, вблизи поселка Пески оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.

"В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов погиб мирный житель и получил огнестрельное осколочное ранение военнослужащий.

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Автор: Виталий Саенко