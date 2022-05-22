За сутки оккупанты разрушили и повредили 116 гражданских объектов в Донецкой и Луганской областях.

В Донецкой области в результате вражеских обстрелов сегодня погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, 8 ранены. Данные по Луганщине пока уточняются.

Об этом на странице в Facebook сообщила группировка Объединенных сил, информируя об оперативной обстановке на Донецком и Луганском направлениях.

Как отмечается, вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

"Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 116 гражданских объектов: 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехнику, магазин и тому подобное. В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибло по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 8 получили ранения. Данные по Луганщине уточняются", - информируют в ГОС.

Согласно сообщению, сегодня наши защитники отбили 11 атак врага.

За уходящие сутки военнослужащие группировки ОС уничтожили: 6 танков; 10 единиц боевой бронированной техники; 6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба, на Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций Сил обороны вдоль линии соприкосновения.

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