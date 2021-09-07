После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение.

На Донбассе во вторник, 7 сентября, ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook.

Огнестрельное ранение боец получил в результате вражеского огня.

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Читайте такжеНа Донбассе боевики минируют территорию возле линии разграничения - разведка

Напомним, на Донбассе боевики скинули с дрона на прифронтовой город Зайцево две самодельные бомбы. Одна из них разорвалась на дороге возле дома пенсионеров, вторую уничтожили украинские военные.

По словам саперов, бомбы были нашпигованы тротилом и свинцовыми шариками.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко