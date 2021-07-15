С начала суток боевики стреляли под Причепиловкой, Новоалександровкой и запустили российский боевой беспилотник

Оккупировавшие Донбасс боевики продолжают нарушать Минские соглашения - в результате обстрелов позиции украинских военных один боец получил боевую травму. Двое других были ранены раньше.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Всего с начала суток 15 июля зафиксировали три нарушения режима прекращения огня:

под Причепиловкой боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новоалександровки применили противотанковые ракетные комплексы.

Все три пострадавших украинских бойца находятся в лечебном учреждении в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, линию разграничения в Луганской области пересек российский беспилотник "Орлан-10".

Украинская сторона СЦКК уже сообщила представителям Миссии ОБСЕ при помощи координационного механизма о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск

При этом сама ситация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военнослужащих.

Напомним, накануне оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих были ранены.

Всего же, по данным ООН, с апреля 2014 года жертвами конфликта на Донбассе стали более 40 тысяч человек.

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Автор: Станислав Кожемякин