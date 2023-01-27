Су-25 сбили зенитчики бригады имени гетмана Пилипа Орлика.

Воины Воздушных сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25. "Птичку" ликвидировали на восточном направлении.

Как сообщает Командование Воздушных сил, российский Су-25 сбили зенитчики бригады имени гетмана Пилипа Орлика.

"27 января 2023 года, на восточном направлении, подразделением зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика воздушного командования "Юг" был сбит очередной российский штурмовик Су-25", - отметили в ПС.

Видео дня

ВСУ приземляют российские "птички"

В последнее время воздушные силы все чаще отчитываются об уничтожении российских штурмовиков и боевых вертолетов на фронте. "Птички" чаще всего приземляют на Бахмутском направлении. 24 января ВСУ сбили три российских ударных вертолета Ка-52 и штурмовой самолет Су-25.

25 января Силы обороны Украины уничтожили два вражеских самолета Су-25 вертолет Ка-52, четыре БпЛА типа "Орлан-10" и один - типа "Суперкам".

Как отметили в Воздушных силах, российские захватчики чаще начали применять вертолеты и самолеты на линии фронта из-за оживления боевых действий возле Бахмута в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: