Он получил ранение, несовместимое с жизнью.

23 августа в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный.

Об этом сообщается на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

В результате обстрела военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Читайте такжеВ зоне ООС погиб 46-летний военнослужащий из Днепра (фото)Отмечается, что на месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не придерживается существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

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Автор: Людмила Жерновская