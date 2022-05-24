Сообщается, что на Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о попытке массированного наступления войск РФ на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Донецком направлении враг продолжает ведение активных наступательных действий, пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

"На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липовое и Белогоровка", - отметили в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты осуществляли удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка.

Также враг совершил артиллерийский обстрел подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны и провел разведку боем в районе населенного пункта Пасеки, но понес потери и отошел.

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Краматорск, Лиман и Славянск.

"На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации ведет наступление в направлении населенного пункта Лиман", - отметили в Генштабе.

Напомним, в МВД считают, что Украину ждет очень тяжелый месяц решающей битвы за Донбасс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие недели войны будут сложными.

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