После оказания первой медицинской помощи раненого бойца транспортировали в лечебное учреждение.

На Донбассе 1 сентября в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ один из военнослужащих Украины получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток.

Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также там отметили, что украинские военные открыли ответный огонь для прекращения преступных действий противника.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - указано в сообщении.

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Автор: Олег Давыгора