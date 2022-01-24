За сутки зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

За сутки на Донбассе в результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Сообщается, что за прошедшие сутки, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Водяного враг четыре раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

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Вблизи Попасной российские наемники дважды совершали обстрелы из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска совершили обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

В окрестностях Причепиловки противник обстреливал позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 24 января со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в штабе ООС.

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