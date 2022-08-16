Россиянка, считавшая себя военкором, подорвалась на мине.

На временно оккупированной территории Донецкой области ликвидирована начинающая российская военкор Земфира Сулейманова.

Об этом сообщает пропагандистский Телеграм-канал WarGonzo.

Отмечается, что Сулейманова приехала на Донбасс совсем недавно. Там она якобы занималась гуманитарной помощью и реализовывала "мечту стать настоящим военным журналистом".

По данным россиян, Сулейманова сделала "жест доброй воли" и подорвалась на мине.

Как сообщал УНИАН, ранее во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе на мине подорвался трактор Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

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