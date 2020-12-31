Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

В течение текущих суток, 31 декабря, в районе проведения ООС на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российских боевиков.

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Как сообщается в вечерней сводке штаба ОС, возле Старогнатовки враг совершил несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ.

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Автор: Дмитрий Захаров