Сутки на Донбассе не прошли без обстрелов / ООС
В течение текущих суток, 31 декабря, в районе проведения ООС на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российских боевиков.
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Как сообщается в вечерней сводке штаба ОС, возле Старогнатовки враг совершил несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ.
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