На Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта и захватили более 10 единиц техники врага / фото WSJ

Вооруженные силы Украины продолжают эффективно отбиваться от оккупантов на всех направлениях. Например, в Херсонской области недавно удалось сбить сразу два вражеских вертолета. А теперь стало известно о блистательной контратаке ВСУ на Черниговщине. Украинские солдаты сумели освободить два населенных пункта и захватить более десяти единиц техники.

Информацией об очередной победе ВСУ поделилось Оперативное командование "Север" на своей странице в социальной сети Facebook: "Несмотря на ожесточенные бои, которые продолжаются на нашей родной Черниговщине, защитники из подразделений оперативного командования "Север" с каждым днем делают время победы все ближе. Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева. В результате имеем в трофеях техники врага более десяти единиц. Армия Российской Федерации уже не такая сильная, как про нее рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля".

Война Российской Федерации против Украины

  • Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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