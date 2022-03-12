Вооруженные силы Украины продолжают эффективно отбиваться от оккупантов на всех направлениях. Например, в Херсонской области недавно удалось сбить сразу два вражеских вертолета. А теперь стало известно о блистательной контратаке ВСУ на Черниговщине. Украинские солдаты сумели освободить два населенных пункта и захватить более десяти единиц техники.
Информацией об очередной победе ВСУ поделилось Оперативное командование "Север" на своей странице в социальной сети Facebook: "Несмотря на ожесточенные бои, которые продолжаются на нашей родной Черниговщине, защитники из подразделений оперативного командования "Север" с каждым днем делают время победы все ближе. Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева. В результате имеем в трофеях техники врага более десяти единиц. Армия Российской Федерации уже не такая сильная, как про нее рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля".
Война Российской Федерации против Украины
- Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.