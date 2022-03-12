Вооруженные силы Украины продолжают эффективно отбиваться от оккупантов на всех направлениях. Например, в Херсонской области недавно удалось сбить сразу два вражеских вертолета. А теперь стало известно о блистательной контратаке ВСУ на Черниговщине. Украинские солдаты сумели освободить два населенных пункта и захватить более десяти единиц техники.

Информацией об очередной победе ВСУ поделилось Оперативное командование "Север" на своей странице в социальной сети Facebook: "Несмотря на ожесточенные бои, которые продолжаются на нашей родной Черниговщине, защитники из подразделений оперативного командования "Север" с каждым днем делают время победы все ближе. Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева. В результате имеем в трофеях техники врага более десяти единиц. Армия Российской Федерации уже не такая сильная, как про нее рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля".