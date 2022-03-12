Потери среди авиации "орков", как бальзам для души в это время.

Воздушные силы российских нацистов понесли значительные потери с момента вторжения в Украину. Согласно последним данным от нашего президента Владимира Зеленского, авиация врага стала беднее на более чем 140 единиц техники. При этом ВСУ не останавливаются и продолжают громить путинских террористов в небе. Недавно Вооруженные силы отчитались о еще двух сбитых вертолетах оккупантов.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале "Оперативный ВСУ". В свежем сообщении от наших солдат сказано: "Два оккупантских вертолета сбили над Скадовским районом Херсонской области. Один из пилотов выжил, везут в больницу".

Уничтоженная техника врага показана на видео ниже. На опубликованных кадрах даже можно заметить бортовой номер одного из вертолетов — RF 1340.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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