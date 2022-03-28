Россия в очередной раз нанесла ряд ракетных ударов по украинским городам.

В Офисе президента прокомментировали вчерашние массированные ракетные обстрелы территории Украины.

Советник главы ОП, член переговорной группы от Украины Михаил Подоляк

"Снова тотальные ракетные удары по Луцку, Харькову, Житомиру, Ровно. Ежедневно все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли. Европе это точно нравится?",- пишет Подоляк в своем Twitter.

По сообщению Генштаба, за сутки уничтожено четыре самолета, вертолет, два беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты оккупантов.

В Волынской области уже заявили, что ракеты по региону выпускались с территории Беларуси.

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