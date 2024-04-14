Противники выкладываются уже фактически на полную, отметил эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий отмечает, что наше государство сейчас находится "в очень плохой точке войны".

Такое мнение он высказал в интервью для "Гончарова Подкаст", отвечая на вопрос, можно ли говорить, что война в тупике, возможны ли прорывы, и в какой точке войны Украина находится сейчас. "Мы в очень плохой точке войны, если честно... Характеристики плохости заключаются в том, что наш враг расшатался по полной программе. Кстати, в этом есть и положительная новость тоже: им почти нечего добавить на самом деле. Они выкладываются уже фактически на полную. И, по крайней мере в короткой временной перспективе, им некуда особенно расти, скажем так", - отметил Дикий.

Он также добавил, что россияне осознали свою ошибку, которая "нас спасла в 2022 году, когда они просто шли сюда вообще не на войну". "Они не видели в нас врага, они видели в нас сугубо жертву", - сказал аналитик.

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Да, продолжил он, россияне заплатили за это, осознали и отнеслись к Украине как к серьезному врагу, "с уважением". "Но это уважение для нас вылилось в то, что они ввязались в войну по полной программе. Именно как с достойным серьезным врагом для "второй армии мира" и для российского государства как машины. Они у себя перевели все на военные рельсы. У них реально сейчас все для фронта, все для их победы. А у нас - нет. А у нас - наоборот. И именно поэтому мы сейчас в очень плохой точке. Я бы сказал, что, пожалуй, в худшей после весны 2022 года", - пояснил свое мнение Дикий.

Аналитик отметил, что с лета 2022 года и дальше динамика для Украины была достаточно неплохой, но "мы же расслабились". "У нас только пошли первые победы в 2022 году, мы почему-то сразу решили, что этого достаточно... Мы удивили и самих себя, и м*скалей, и весь мир тем, что оказывается, мы можем их побеждать. Но вот мы показали, что мы можем их побеждать, и сделали из этого абсолютно ошибочный вывод, как раз, кстати, в стиле м*скальской ментальности, что поскольку мы в целом можем побеждать, значит, мы просто обречены все время побеждать, значит, мы дальше будем только побеждать", - сказал он.

По мнению Дикого, "сейчас мы платим именно за это". "За то, что мы просто профукали 2023 год. Мы, в данном случае, конкретизируем: мы - это украинский тыл. Украинская армия весь 2023 год очень качественно делала свою работу. Более того, украинская армия сейчас очень качественно делает свою работу. И, честно говоря, я бы сказал, что армия сейчас снова делает чудо", - отметил эксперт.

Он пояснил, что весна-лето 2022 года - это было "сделать чудо", дальше нужно было "просто сделать качественно свою работу", а сейчас - "снова делается чудо". "Потому что при этом количестве людей, которые у нас остались на фронте, держать фронт - это чудо. А им это удается. И, к сожалению, это плохо действует на нас, на тыл", - сказал Дикий.

Так, считает аналитик, произошел "очень плохой парадокс". "Наша армия настолько качественно начала делать свою работу, что мы тут в тылу взяли и уверовали, что у нас вдруг откуда-то взялась абсолютно профессиональная, всем оснащенная, многочисленная армия, которой надо просто не мешать", - отметил он.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, ранее британское издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников заявило, что Россия, вероятно, таки планирует масштабное наступление на Украину в конце весны или летом.

Цель российских оккупантов - захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Издание также отметило, что Киев обеспокоен перспективой возможного нападения России на Харьков.

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