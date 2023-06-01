Российское военное руководство считало "вагнеровцев" мясом.

Третья штурмовая бригада крайние несколько месяцев защищала город Бахмут от продвижений российских сил. Как заявил командир батальона Петр Горбатенко для The Guardian, на одного убитого украинского военного приходилось 10 ликвидированных оккупантов.

"Вы выигрываете сражения не завоевывая и оккупируя землю, а уничтожая своего врага, его технику и склады. Мы убили 10 из них на каждого, кого они убили из наших, и это не считая потери артиллерии. Поэтому мы действительно убили многих из них, но они были в основном из группы "Вагнера". Для них они были просто мясом", - сказал Горбатенко.

Другой комбат Дмитрий Кухарчук заявил, что командиры "вагнеровцев" вообще не жалели своих подопечных. Россияне настолько дешево оценивали жизнь собственных солдат, что во время ближнего боя между пехотой российская артиллерия поражала место столкновения, где были и "свои", и "чужие".

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"Мы это видели собственными глазами, они из артиллерии убивали своих", - сказал Кухарчук.

Текущая ситуация на Бахмутском направлении: что известно

За минувшие сутки на Бахмутском направлении произошло четыре боевых столкновения с россиянами. Оккупанты существенно снизили темп своих атак в этой зоне фронта за последние несколько дней.

В НГУ заявили, что россияне на Бахмутском направлении перешли к обороне. Они почти потеряли наступательную инициативу. Однако в то же время было увеличение количество артиллерийских обстрелов.

Согласно данным заместителя министра обороны Анны Маляр, 31 мая в Бахмуте наблюдалось увеличение артиллерийских обстрелов, уровнями похожих на самые интенсивные фазы боев за город. В то же время, украинские военные продолжали продвижение на Бахмутском направлении.

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