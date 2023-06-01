На Бахмутском направлении захватчики перешли к обороне.

В боях на Бахмутском направлении российские захватчики почти потеряли наступательную инициативу. Об этом заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил на брифинга в Military Media Center.

"Враг почти окончательно потерял инициативу и перешел к обороне на руинах собственноручно уничтоженных населенных пунктов", - подчеркнул Уршалович.

В то же время он отметил, что российские оккупанты значительно увеличили количество артиллерийских обстрелов. При этом за счет большого количества штурмовых отрядов враг в течение прошлой недели пытался продвигаться на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях, но успеха не имел и понес потери.

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Уршалович добавил, что подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи на этих направлениях, не допустили потерь территорий.

Бои за Бахмут - что известно

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут с прошлого лета, за город продолжаются тяжелые бои. 20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил об окончательном захвате города. В то же время в ВСУ утверждают, что в Бахмуте остаются участки, неподконтрольные оккупантам.

Сегодня, 1 июня, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские войска существенно уменьшили активность на Бахмутском направлении фронта. За сутки там зафиксировали всего четыре боестолкновения. В то же время россияне прикрывают свои ротации артиллерийским огнем. За эти сутки ствольной и ракетной артиллерией оккупанты нанесли 436 ударов. При этом ВСУ наносили ответные удары, уничтожив 60 и ранив более 100 оккупантов

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