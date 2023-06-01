За сутки на этом направлении произошло лишь четыре боестолкновения с россиянами.

Российские войска существенно уменьшили активность на Бахмутском направлении фронта. За сутки там зафиксировали всего четыре боестолкновения, рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Враг существенно уменьшил свою активность на Бахмутском направлении. За последние дни мы наблюдаем минимум боестолкновений. За эти сутки было четыре боя", - рассказал он.

Кроме того, россияне продолжают активно прикрывать свои ротационные мероприятия огнем артиллерии. За эти сутки ствольной и ракетной артиллерией оккупанты нанесли 436 ударов. ВСУ наносили ответные удары: 59 оккупантов были уничтожены, 103 - получили ранения.

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"Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, беспилотный аппарат ZALA, пушку "Гиацинт", два автомобиля с боеприпасами, два склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс", - добавил спикер.

Бои за Бахмут - подробности

Как сообщал УНИАН, с начала августа 2022 года продолжаются бои за Бахмут, во время которых российские оккупационные войска наступали и обстреливали город, используя разнообразное тяжелое оружие, включая запрещенные фосфорные снаряды. В результате постоянных атак, Бахмут подвергся серьезным разрушениям.

20 мая, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что его наемники полностью захватили Бахмут. В то же время, украинские военные утверждали, что город не полностью оккупирован и Вооруженные силы Украины контролируют некоторую его часть.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, 31 мая в Бахмуте наблюдалось увеличение артиллерийских обстрелов, уровнями похожих на самые интенсивные фазы боев за город. В то же время, украинские военные продолжали продвижение на Бахмутском направлении.