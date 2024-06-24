Командование Черноморского флота РФ пытается защитить свои корабли от украинских надводных дронов, спрятав их в Азовском море. Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что и на это можно найти свое противодействие.
"Чтобы попасть в Азовское море, например, морскими дронами - надо пройти Керченский мост. Этот мост сейчас заблокирован понтонными заграждениями, баржами. Он постоянно контролируется. То есть, это сложная задача. Они считают, что в Азовском море они в большей безопасности, чем в Новороссийске. И пока что это так. Однако, даже для такого вопроса можно найти подходящий метод, которые достать их в Азовском море", - заявил Коваленко в эфире телемарафона.
Он также ответил на вопрос, когда Украина сможет полностью демилитаризовать оккупированный Крым. По его словам, решение этого вопроса требует большого промежутка времени.
"Поскольку за время оккупации, полуостров превратился в большую милитарную базу, объектов, которые там нужно уничтожать - большое количество. К тому же по каждому объекту нужно использовать разную номенклатуру средств поражения. По одним объектам целесообразнее было бы использовать кассетные боевые части, по другим унитарные, бетонобойного типа. Где-то даже объемно-детонирующая боевая часть. То есть разная номенклатура, разные объекты, разные назначения - работы еще очень много", - добавил Коваленко.
Россия пытается спрятать свой Черноморский флот
Накануне в Военно-Морских силах ВС Украины сообщили, что Россия перебросила корабли Черноморского флота в Азовское море, чтобы обезопасить их от ударов украинскими надводными дронами.
По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, корабли Черноморского флота РФ, которые перешли из Новороссийска в полностью подконтрольное россиянам Азовское море, находятся там на учениях и прячутся за гражданскими судами.
Он также добавил, что сейчас существует версия, что Россия планирует перебросить свой Черноморский флот в Каспийское море. Однако, по мнению Плетенчука, для России это "не вариант", поскольку они не готовы "поступиться своими имперскими амбициями".