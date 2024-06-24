Александр Коваленко также рассказал, когда наконец Украина сможет полностью демилитаризовать оккупированный Крым.

Командование Черноморского флота РФ пытается защитить свои корабли от украинских надводных дронов, спрятав их в Азовском море. Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что и на это можно найти свое противодействие.

"Чтобы попасть в Азовское море, например, морскими дронами - надо пройти Керченский мост. Этот мост сейчас заблокирован понтонными заграждениями, баржами. Он постоянно контролируется. То есть, это сложная задача. Они считают, что в Азовском море они в большей безопасности, чем в Новороссийске. И пока что это так. Однако, даже для такого вопроса можно найти подходящий метод, которые достать их в Азовском море", - заявил Коваленко в эфире телемарафона.

Он также ответил на вопрос, когда Украина сможет полностью демилитаризовать оккупированный Крым. По его словам, решение этого вопроса требует большого промежутка времени.

Видео дня

"Поскольку за время оккупации, полуостров превратился в большую милитарную базу, объектов, которые там нужно уничтожать - большое количество. К тому же по каждому объекту нужно использовать разную номенклатуру средств поражения. По одним объектам целесообразнее было бы использовать кассетные боевые части, по другим унитарные, бетонобойного типа. Где-то даже объемно-детонирующая боевая часть. То есть разная номенклатура, разные объекты, разные назначения - работы еще очень много", - добавил Коваленко.

Россия пытается спрятать свой Черноморский флот

Накануне в Военно-Морских силах ВС Украины сообщили, что Россия перебросила корабли Черноморского флота в Азовское море, чтобы обезопасить их от ударов украинскими надводными дронами.

По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, корабли Черноморского флота РФ, которые перешли из Новороссийска в полностью подконтрольное россиянам Азовское море, находятся там на учениях и прячутся за гражданскими судами.

Он также добавил, что сейчас существует версия, что Россия планирует перебросить свой Черноморский флот в Каспийское море. Однако, по мнению Плетенчука, для России это "не вариант", поскольку они не готовы "поступиться своими имперскими амбициями".

Вас также могут заинтересовать новости: