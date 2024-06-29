Василий Малюк отметил, что планов у СБУ довольно-таки много.

В середине июня глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты притащили во временно оккупированный Крым новейшие системы ПВО С-500. Руководитель СБУ Василий Малюк объяснил, сможет ли Украина уничтожить эти установки.

"Всему свое время, мы постоянно работаем, в том числе и над вражескими системами ПВО. Конечно, впереди будет много разных сюрпризов", - загадочно ответил Малюк в комментарии "Мы-Украина".

При этом он указал, что планов у Службы довольно-таки много, и они исходят из анализа оперативной обстановки на поле боя.

Российские С-500 в Крыму - последние новости

Newsweek подсчитало, что в настоящее время Россия располагает лишь одним действующим полком С-500, который обычно предполагает наличие двух батальонов с двумя зенитными батареями в каждом.

Между тем, по мнению эксперта Анатолия Храпчинского, новейшие российские зенитно-ракетные комплексы С-500 на самом деле не демонстрируют никакой феноменальной эффективности. А переброска этих систем в Крым является ничем большим, как просто показательным шагом России.

При этом спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что появление в Крыму комплексов С-500 не сможет показать что-то кардинально новое в работе ПВО России.

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