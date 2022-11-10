Враг построил линию обороны вокруг Херсона.

Большинство российских военных, находившихся на правом берегу Днепра на Херсонщине все еще остаются там. Всего там насчитывается около 20 тысяч российских оккупантов.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий изданию The Guardian, сначала россияне депортировали мирных жителей Херсонщины. После этого начали вывозить военных, которые не принимали участия в активных боевых действиях, и боеприпасы.

По словам Скибицкого, российские оккупанты отступают от второй линии обороны, куда их отбросили украинские защитники в начале октября. Однако враг построил линию обороны вокруг Херсона.

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Представитель ГУР отметил, что "время покажет", захотят ли россияне защищать город.

Освобождение Херсонщины

На юге Украины Силы обороны продолжают освобождать населенные пункты от российских оккупантов.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября 2022 года, украинские войска продолжают наступление на Херсонщине в соответствии с планом. С 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

В то же время, по данным Генштаба, российские захватчики пытаются пополнить свои потери на Херсонщине теми военными, которые отступили из Харьковской области после контрнаступления Вооруженных сил Украины. Отмечается, что группы захватчиков отправляют на Херсонщину без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия – их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий.

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