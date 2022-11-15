"Это огромный мотиватор, чтобы оставаться бок о бок", - сказал дипломат.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хустра 15 ноября прибыл в Киев с рабочим визитом и попал под воздушную тревогу. Он прокомментировал террористический обстрел, сидя в укрытии.

"На это может быть только один ответ. И это продолжать поддерживать Украину, продолжать доставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над оказанием гуманитарной помощи. Во всяком случае, это лишь огромный мотиватор, чтобы оставаться бок о бок", - сказал он для CNN.

Массированная ракетная атака России по Украине 15 ноября

15 ноября Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ заявили, что оккупанты выпустили по Украине 100 ракет.

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В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также известно о взрывах и попадания в объекты инфраструктуры во многих областях страны.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине. В офисе президента ситуацию назвали "критической".

По словам министра энергетики Германа Галущенко, сегодня Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. По его словам, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.