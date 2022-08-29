Он признал, что ВСУ начали крупномасштабную атаку с плацдарма на реку Ингулец, из района Андреевки.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин продолжает истерику из-за успехов украинских воинов на Херсонском направлении. Он признал, что ВСУ начали крупномасштабную атаку с плацдарма на реку Ингулец, из района Андреевки и достигли успехов.

Об этом он сообщил в Telegram.

Кроме того, Гиркин констатировал, что оккупанты фактически оказались в ловушке. Они больше не могут переправить технику на ту сторону Днепра.

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"Все стационарные мосты через Днепр (два автомобильных и два железнодорожных) - выведены из строя. Пересечь Днепр на транспортных средствах теперь можно только по паромными и понтонными переправами. Под ожесточенными обстрелами Новая Каховка, Берислав, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка и многие другие населенные пункты. Ракетные удары продолжаются по переправах (мост и паром) в Херсоне", - констатировал Гиркин.

Террорист отметил, что "ВСУ сделали свой ход в битве за инициативу".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в ОК "Пивдень" заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области.

"Группировка войск "Каховка" рапортует, что 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что прорвано первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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