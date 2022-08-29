Ранее стало известно, что ВСУ начали наступательные действия на юге Украины.

Российский террорист Игорь Стрелков (Гиркин) отреагировал на успешные удары Вооруженных сил Украины в Херсоне и области, которыми были поражены ряд вражеских позиций.

Об этом он пишет в своем Telegram.

Секрет успехов ВСУ, по данным Гиркина, заключается в применении реактивной артиллерии HIMARS.

Відео дня:

"На Херсонском фронте противник за ночь вновь обстрелял "хаймерсами" плотину Новокахоской ГЭС и объекты в Херсоне. Отмечены неоднократные обстрелы "пакетами" этих ракет наших передовых линейных частей. Как отмечают корреспонденты - "видимо, ракет много - не экономят, уже и по пехоте бьют", - жалуется террорист.

Ранее сегодня стало известно, что ВСУ начали наступательные движения на ряде направлений юга Украины. На одном из них российские оккупанты были вынуждены бежать прямо с поля боя. Информацию об активизации боев подтверидили в ОК "Пивдень".

Накануне Стрелков активно критиковал российское военное руководство из-за успехов ВСУ, а также выражал недовольство решением властей РФ сформировать и отправить на фронт "добровольческие батальоны" из регионов.