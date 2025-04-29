Москалик руководил мониторингом войны в Украине.

Ликвидированный в России генерал Ярослав Москалик отвечал за мониторинг войны в Украине и подготовку аналитических докладов для высшего руководства страны. Об этом говорится в некрологе, опубликованном Минобороны в газете "Красная звезда", пишет российское РБК.

"С началом специальной военной операции Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения", — говорится в публикации.

Кроме того, Москалик отвечал за подготовку материалов для российского лидера Владимира Путина и министра обороны.

Видео дня

Также указывается, что с 2015 по 2021 год Москалик входил в состав делегации Минобороны в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы.

"Он участвовал в решении вопросов урегулирования на юго-востоке Украины, в заседаниях в Минске, а также в переговорах в "нормандском формате" в Берлине и Париже", - отмечается в газете.

Ранее военный обозреватель Константин Машовец заявлял, что Москалик занимался регулярным планированием, координацией и подготовкой отчетности по ударам по Украине с применением ракет и дронов.

Ликвидация Москалика - что известно

25 апреля в подмосковной Балашихе был ликвидирован российский генерал Ярослав Москалик. Когда заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ проходил мимо авто, оно взорвалось.

В российском МИД заявили, что к этому якобы причастна Украина. Пресс-секретарь министерства Мария Захарова заявила, что этот генерал был известен украинским спецслужбам еще со времен работы в минской контактной группе.

Позже российские силовики заявили о задержании якобы "агента украинских спецслужб Игната Кузина", обвиняемого в убийстве Москалика.

Вас также могут заинтересовать новости: