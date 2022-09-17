Украинская авиация за текущие сутки нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении о том, как ВСУ "устроили жару" для оккупантов.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов, добавили в Генштабе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ точным ударом ликвидировали более 180 оккупантов в Херсоне. Военные попали по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника.