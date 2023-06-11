Первые из этих комплексов уже несут боевое дежурство на севере Украины.

В этом году началось оснащение подразделений ВСУ новыми зенитными установками чешского производства Viktor, первые из которых уже несут боевое дежурство на севере Украины и демонстрируют отличные результаты по сбиванию дронов-камикадзе.

Об этом во время тактико-специальных занятий на одном из полигонов Северной операционной зоны, сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, который лично протестировал новую установку в действии.

Отмечается, что комплексы Viktor просты в обслуживании и маневренны, их легко скрыть на огневой позиции. Темп стрельбы составляет около 600 выстрелов в минуту, и это позволяет надежно поражать воздушные цели на больших расстояниях.

"В сочетании с тепловизионным прицелом и коллиматорным целеуказателем это очень мощное оружие против "шахедов", - сообщает Командование Объединенных сил ВС Украины.

Наев отметил, что главной задачей установок Viktor является борьба с ударными беспилотниками, а также противодействие самолетам и вертолетам на малых высотах. Кроме того, благодаря спаренному 14,5 мм зенитному пулемету, установленному на шасси Toyota Land Cruiser 70, легкобронированная техника, полевые укрепления врага и его пехота тоже являются вполне достижимыми целями.

Отмечается, что зенитный комплекс "сделан для людей". Из него легче прицеливаться и вести огонь благодаря современному прицельному комплексу.

Также Наев отметил, что в дальнейшем для повышения способности мобильных огневых групп в целом планируется усилить их средствами радиолокационной разведки.

"Установка достаточно эргономична и легко управляется во время ведения огня. Конечно, чтобы поразить воздушную цель, необходимо вносить поправки и профессионально корректировать огонь. Поэтому сейчас и происходит процесс всесторонней подготовки экипажей и номеров услуг этих установок... уверен, большое количество целей будет сбито именно этими подразделениями", – подчеркнул Наев.

Россия продолжает атаковать украинские города беспилотниками

Этой ночью оккупанты атаковали "шахедами" прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях, украинская ПВО уничтожила шесть дронов.

А в ночь на 10 июня во время очередной атаки враг выпустил по Украине восемь ракет разных типов и 35 "шахедов", из них 20 беспилотников были уничтожены.

По информации британской разведки, в мае Россия направила на Украину более 300 иранских дронов-камикадзе "Shahed". Это самое интенсивное использование этой системы вооружения на сегодняшний день.

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