Российские атаки были направлены на прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях.

Этой ночью российские оккупанты атаковали "шахедами" прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях. Противовоздушная оборона сбила шесть вражеских дронов.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, оккупанты продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". В частности, ночью 11 июня были атакованы прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях.

"По предварительным данным, в зоне ответственности воздушного командования "Схид" противовоздушной обороной уничтожено шесть иранских ударных дронов", - говорится в сообщении.

Россия продолжает атаковать Украину иранскими дронами

Иран продолжает поставлять России беспилотники "Shahed-136/131", которыми оккупанты атакуют в том числе и мирные украинские города.

Так, в ночь на 10 июня враг совершил очередную атаку ракетами и дронами, во время которой выпустил по Украине восемь ракет разных типов и 35 "шахедов". Противовоздушная оборона сбила две крылатые ракеты и 20 беспилотников.

В то же время, в Одессе обломки одного из дронов упали на многоэтажку. Кроме нанесенных ударом повреждений, в одной из квартир возник пожар. Впоследствии стало известно о гибель трех гражданских и ранения более 20 человек.

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