По данным воздушных сил, все они были выпущены из района восточного побережья Азовского моря.

Ночью 10 июня враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов в Полтавской области баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также ударными БПЛА иранского производства.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил ВСУ. "Также атакована Одесская и Харьковская область крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами соответственно", - добавили в Воздушных силах.

Отмечается, что всего по объектам критической инфраструктуры и военным объектам с Северного и южного направлений выпущено 8 ракет наземного базирования различных типов и 35 ударных БпЛА иранского производства Shahed-136/131 – из района восточного побережья Азовского моря.

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"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов Shahed-136/131", - уточняется в сообщении.

Также за минувшие сутки, 9 июня, противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 12 вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан-10", Zala, Supercam).

Ночная атака оккупантов

Сегодня ночью в Одессе прогремели взрывы. В ОК "Юг" сообщили о воздушном бое, в результате которого ликвидированы все дроны-камикадзе оккупантов.

Обломки одного из дронов упали на многоэтажку. Там возник пожар площадью 50 кв. м. Позже ставло известно, что погибли трое гражданских, более 10 человек пострадали.

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