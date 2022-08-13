В частности, были полностью уничтожены три танка, семь САУ и зенитно-ракетный комплекс "ТОР".

Военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ в период с 6 по 12 августа ликвидировали более 230 российских захватчиков и нанесли им серьезные потери в технике.

Об этом сообщает Командование морской пехоты в своем телеграмме.

Отмечается, что за неделю морские пехотинцы уничтожили:

личного состава – более 230 захватчиков,

танков – 3,

ББМ (БМП, БТР) – 8,

САУ – 7,

прицепной артиллерии – 7,

РСЗО – 3,

ЗРК "ТОР" – 1,

минометных расчетов – 6,

автомобильной техники – 11,

специальной техники – 5.

Также уничтожены 4 склада с горюче-смазочными материалами и один склад с боеприпасами.

Ликвидация оккупантов продолжается

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего же потери россиян в личном составе достигают около 43 400 человек.

До этого в Пентагоне оценили эффективность ВСУ в 12 баллов из 10. По словам высокопоставленного чиновника, на моральный дух солдат российской армии влияет прогресс и успехи украинской армии на поле боя.

Ранее УНИАН делился видео, на котором один из украинских снайперов зафиксировал ликвидацию российского оккупанта прицельным выстрелом в голову.

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