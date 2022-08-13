Военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ в период с 6 по 12 августа ликвидировали более 230 российских захватчиков и нанесли им серьезные потери в технике.
Об этом сообщает Командование морской пехоты в своем телеграмме.
Отмечается, что за неделю морские пехотинцы уничтожили:
- личного состава – более 230 захватчиков,
- танков – 3,
- ББМ (БМП, БТР) – 8,
- САУ – 7,
- прицепной артиллерии – 7,
- РСЗО – 3,
- ЗРК "ТОР" – 1,
- минометных расчетов – 6,
- автомобильной техники – 11,
- специальной техники – 5.
Также уничтожены 4 склада с горюче-смазочными материалами и один склад с боеприпасами.
Ликвидация оккупантов продолжается
За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего же потери россиян в личном составе достигают около 43 400 человек.
До этого в Пентагоне оценили эффективность ВСУ в 12 баллов из 10. По словам высокопоставленного чиновника, на моральный дух солдат российской армии влияет прогресс и успехи украинской армии на поле боя.
Ранее УНИАН делился видео, на котором один из украинских снайперов зафиксировал ликвидацию российского оккупанта прицельным выстрелом в голову.