Окончательные потери врага уточняются.

Воинские части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины за сутки уничтожили 20 оккупантов и бронетранспортер противника, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 20 оккупантов и бронетранспортер противника. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украинет - последние данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 168 150 оккупантов, из них 660 за 22 марта. Под украинский огонь также попали пункт управления, три района сосредоточения личного состава РФ, склад боеприпасов, а также одна станция радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Видео дня

Накануне воздушная разведка "Спартан" показала кадры уничтожение целой штурмовой бригады в лесах Донбасса. Российские оккупанты пытались незаметно подойти к позициям ВСУ, но их вовремя заметили и прислали "пламенное приветствие".

Эпическое видео опубликовала тактическая группа "Адам": бойцы ловко забросили гранату в окоп к наемнику, который прятался между тел убитых товарищей - ему пришлось себя добивать.

Продолжают защитники мстить и военным преступникам. В сети завирусилось видео, как дрон ВСУ сбрасывает гранату по россиянину-мародеру, который в это время перебирал краденые продукты.

Война в Украине - актуальное

Русские продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На других участках фронта россияне обороняются.

При этом, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Авдеевку оккупанты отныне сделали своим приоритетом.

Вместе с тем в битве за Бахмут наемники "Вагнера" выдыхаются, констатировал командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский.

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