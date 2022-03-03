Большинство из этих людей имеют российские паспорта.

Жителей ОРДЛО, которых накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину мобилизовали марионетки "ЛДНР", россияне бросят "пушечным мясом" на штурм Одессы и Киева.

Об этом в Facebook написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

Большинство из этих людей имеют российские паспорта.

"Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса", - заявил Залужный.

Он подчеркнул, что такие действия России являются военным преступлением и вопиющим нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ.

Мобилизация в ОРДЛО: что известно

19 февраля главари террористов "ЛДНР" заявили о всеобщей мобилизации. Главарь подконтрольных Кремлю террористов "ДНР" Денис Пушилин, а вслед за ним и главарь российских наемников "ЛНР" Леонид Пасечник подписали соответствующие "указы".

Речь идет о "приказе" прибыть в "военные комиссариаты" всем мужчинам оккупированных РФ территорий якобы из-за "непосредственной угрозы агрессии" со стороны Вооруженных сил Украины.

После этого министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о принудительной мобилизации мужчин в ОРДЛО. По его словам, боевики буквально "захватили их в заложники", запугивали и угрожали пытками в случае отказа взяться за оружие.

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